Власти Томской области предложили удвоить налоги на игорный бизнес

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Ставки налога на игорный бизнес могут вырасти в два раза – с таким предложением к депутатам обратилась администрация Томской области. Бюджетно-финансовый комитет думы предложение поддержал и рекомендовал рассмотреть поправки в соответствующий законопроект на ближайшем собрании регионального парламента, сообщается на сайте облдумы.

Законопроект, увеличивающий ставки налога на игорный бизнес в Томской области, предлагается принять в связи с изменениями Налогового кодекса РФ. Согласно поправкам федерального законодательства максимальные и минимальные значения ставок по этому налогу повышены в два раза. Кроме того перечень объектов налогообложения был расширен за счет процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов. Соответствующие поправки предложено внести и в областной закон о ставках налога на игорный бизнес.

Сегодня в Томской области игорной деятельностью занимаются шесть налогоплательщиков. У них 35 пунктов приема ставок букмекерских контор. В основном они расположены в Томске (30 пунктов), в Северске находятся 3 пункта и по одному в Асино и Стрежевом. С принятием закона налоговая нагрузка на эти организации возрастет с 7 до 14 тысяч рублей в месяц.

И.о. начальника департамента экономики Томской области Наталья Забавнова рассказала, что в 2016 году поступления по налогу на игорный бизнес составили три миллиона рублей, ожидаемое поступление в этом году – 2,9 млн рублей. Повышение ставок этого налога в два раза позволит увеличить доходы областного бюджета в 2018 году на 2,8 млн рублей.

Предложение администрации также было рассмотрено и одобрено парламентской комиссией по налогам.

«Я так понимаю, что процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов еще нет, они могут появиться только с января 2018 года. Если ставки в отношении новых объектов налогообложения будут в районе трех тысяч рублей, то они вырастут как грибы и тогда обманутого народа там будет много. Поэтому я абсолютно поддерживаю философию закона по установлению максимальных ставок в размере трех миллионов рублей. Кому захочется жульничать на 100 тысяч рублей, если за это придется заплатить три миллиона?» – поделился своим мнением председатель комиссии по налогам Александр Терещенко.

Депутаты бюджетно-финансового комитета единогласно одобрили предлагаемые поправки в областной закон.

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