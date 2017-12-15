Первое в России граффити для слепых посвятили преподавателю ТГУ

В Екатеринбурге появились первые в России граффити для незрячих. Один из арт-объектов посвящен выпускнику Томского госуниверситета, преподавателю факультета информатики Михаилу Пожидаеву, который создал операционную систему для людей с нарушениями зрения, сообщает пресс-служба ТГУ.

Граффити соединяют рисунки и надписи шрифтом Брайля на Свердловской государственной детской филармонии в Екатеринбурге. Арт-объекты посвящены Михаилу Пожидаеву, музыканту Рэю Чарльзу и спортсменке Марле Раньян. Это люди, которые достигли большого успеха, несмотря на нарушения зрения.

«Об этих граффити я узнал совершенно случайно. В России есть незрячие программисты, даже если складывается впечатление, что их мало. Почему выбрали меня? У нас очень высокая активность. Несколько раз в год наша команда ездит в Москву и Санкт-Петербург, мы стараемся расширять свои контакты. Эту деятельность видно», – отметил Михаил Пожидаев.

Программист создал операционную систему, которая позволяет представить информацию так, чтобы она была максимально понятна людям с нарушением зрения. Благодаря этому работа на компьютере ускоряется и становится более комфортной. Идеи, которые лежат в основе операционной системы, программист отработал на собственном опыте во время учебы в ТГУ и при защите диссертации.

Михаил Пожидаев работает в команде LUWRAIN с коллегами Еленой Теплых и Алексеем Голошумовым.

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