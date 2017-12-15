С сегодняшнего дня в Томске начнут открываться ледовые городки

15 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Ледовые городки во всех районах Томска откроются для посещения с 15 по 18 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего этой зимой для томичей будут работать ледовые городки на площади Новособорная, в Сквере студенческих отрядов, на площадке ДНТ «Авангард» и лицея №7, а также в Городском саду, Буфф-саду, в парке на Белом озере, на территориях ТЦ «Мегаполис» и «Мирамикс».

«Благодаря помощи инвесторов в декабре мы открываем девять ледовых городков в Томске. В каждом из них городков есть все, чтобы ребятишки хорошо провели новогодние каникулы – ледовые катки, горки, соответствующие всем правилам безопасности, красивые елочки, ледовые фигуры, иллюминация», - отметил мэр Иван Кляйн.

Открытие ледового городка в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122) состоится 15 декабря в 13.00. Участие в празднике примут ученики томских школ – ребята пройдут игровые станции и получат сладкие сувениры, а также нарядят елочки в сквере игрушками, сделанными томскими школьниками.

Ледовые городки Ленинского района – по ул. Интернационалистов, 12 (территория лицея №7) и по пр. Ленина, 217 (территория ТРЦ «Мегаполис») торжественно откроются в понедельник 18 декабря в 13.30 и 17.00. Томичей приглашают принять участие в праздничной программе с вручением призов.

Напомним, также, что открытие главного ледового городка на площади Новособорной пройдет 16 декабря. Одновременно с центральной праздничной площадкой Томска заработают ледовые городки на ДНТ «Авангард», в Буфф-саду и на Белом озере. Открытие городков, обустроенных за счет инвесторов, в Городском саду и на территории ТЦ «Мирамикс» состоялось в начале декабря.

Напомним, оформление центрального ледового городка в Сквере студенческих отрядов связано с сюжетом сказки «Морозко» - с ледовыми фигурами знакомых персонажей – Морозко, Марфуши, Ивана и Настеньки, Бабы Яги и ее помощников, старичка-боровичка, фотозонами – ступой злой волшебницы и сказочной повозкой. Центр городка – искусственная ель высотой 15,5 метра. В сквере установлены две горки разных размеров, ледовый лабиринт, светодиодный фонтан. Еще одна праздничная площадка Кировского района расположена в Буфф-саду: с горкой, искусственной елью и иллюминацией.

Ледовый городок «Зимний сад» (ул. Интернационалистов, 12) порадует юных томичей лабиринтом изо льда, двумя горками, в его центре установлена искусственная ель. Ледовые композиции и цоколь для ели в связи с Годом экологии украсят рисунки животных и хвойных деревьев Сибири. Городок «Зимние пейзажи» по пр. Ленина, 217 (ТРЦ «Мегаполис») включает две ледовых горки, ледовую чашу, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и искусственную ель.

Оформление городка на Белом озере также связанно с темой экологии – это водный мир и его обитатели. Томичи увидят ледовые скульптуры щуки и утиного семейства, а также пять светодиодных скульптур морских обитателей. Центром городка станет ель, вокруг нее расположатся две ледовые горки, ледовая чаша и лабиринт изо льда. Городок на территории ДНТ «Авангард» связан с темой животного мира – барельефы с изображениями зверей украсят борта горок и стенки ледового лабиринта. На территории установлены семь ледовых и светодиодных скульптур – это фигуры медведя и зайца, слона, оленя, символа года – собаки, и деревьев, а также ледовая чаша, лабиринт, две ледовых горки и искусственная ель высотой 15 метров.

В Советском районе центром празднования станет площадь Новособорная. Еще один городок по мотивам «Щелкунчика» открыт в Горсаду: с аллеей ледяных фигур, горками, ледяной чашей, катком, ледовой дорожкой для катания и фотозонами.

Подробнее о местонахождении ледовых городков можно узнать в нашем Гиде.

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