В Северске изъяли боле 15 тыс. литров контрафактного алкоголя (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 15 тыс. литров немаркированного алкоголя в Северске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 6 северчан с осени 2014 года покупали и затем продавали немаркированную алкогольную продукцию. Помимо изъятых 15 тыс. литров у подозреваемых нашли 48 литров алкогольной продукции, маркированной поддельными спецмарками, около 500 тыс. рублей, документацию, содержащую сведения об объемах проданной алкогольной продукции и вырученных средствах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.6 ст.171.1. УК РФ «Приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Теперь северчанам грозит до 6 лет тюрьмы.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Фото: 70.мвд.рф

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