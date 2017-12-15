Мэр Томска вручил «Акулу пера» «Публицисту года»

Накануне в Томске прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию томского Союза журналистов, 100-летию газеты «Красное Знамя» и церемония подведения итогов ежегодного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера».

Как отмечает пресс-служба мэрии, победителем в номинации «Публицист года» был признан Дмитрий Шиптенко, представитель «Томского бизнес журнала». Мэр Томска Иван Кляйн поздравил его с победой и вручил лауреату статуэтку «Акула пера»-2017.

В честь 100-летия газеты первой областной газеты, глава города вручил медаль «За отличие» руководителю и главному редактору «Красного Знамени» Татьяне Кондрацкой. Коллектив редакции был награжден сертификатом, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Томска.

«Мне кажется, не было бы сегодняшних СМИ Томска, если бы не было вашей газеты. Порядочность, честность, умение говорить правду – отличительные черты вашего издания. Думаю именно в этом секрет долголетия газеты «Красное Знамя», – отметил Иван Кляйн.

Также в честь 60-летия томского Союза журналистов России почетными грамотами администрации города были награждены томские журналисты Нина Счастная и Татьяна Клименко.

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