Продукция детской линейки Межениновской птицефабрики получила диплом конкурса «100 лучших товаров России»

27 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Межениновская птицефабрика

Сосиски «Малышок» Межениновской птицефабрики, созданные специально для детей, стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России».

Сосиски представляют детскую линейку предприятия, при производстве которой не используются соя, улучшители вкуса и большое количество соли. А сохранить вкус и нежность «Малышка» помогает специальная упаковка, которая защищает продукт от внешних воздействий и позволяет ему оставаться свежим. Таким образом предприятие заботится о здоровье маленьких томичей.

На всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» Межениновская птицефабрика представила два продукта — шашлык «Деликатесный» и сосиски «Малышок», которые были отмечены на региональном этапе конкурса. По итогам конкурса «100 лучших товаров России» сосиски «Малышок» удостоились номинации «Дипломант» (что является аналогом второго места после лауреата премии). Напомним, что шашлык «Деликатесный» был признан лауреатом. Таким образом оба продукта Межениновской птицефабрики были отмечены жюри всероссийского конкурса.

Помимо сосисок «Малышок» в детскую линейку, созданную по специальной рецептуре, подготовленной на кафедре детского питания Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП), входят пельмени «Малышок», «Котлетки из мяса цыплят бройлеров», «Биточки детские», «Палочки из мяса птицы с овощами», вареная колбаса «Детская», колбаски «Бутуз». Все эти продукты учитывают особенности растущего детского организма и помогают закрыть его потребности в питательных веществах.

Конкурс «100 лучших товаров России», организаторами которого в Томской области выступают «Томский ЦСМ», межведомственная комиссия по качеству и безопасности товаров и услуг, а также областной департамент потребительского рынка, состоялся в 20-й раз. Всего в этом году на федеральный этап конкурса были представлены 2 091 товар от 1 338 предприятий.

Фото: Межениновская птицефабрика

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