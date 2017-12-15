Три сельских поселения под Томском незаконно «захватили» своими генпланами земли лесного фонда — прокуратура

15 декабря 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области направила в суд иски о признании незаконными генеральных планов трех сельских поселений Томского района, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Томского межрайонного природоохранного прокурора Ирину Борзенко.

По ее данным, Томский областной суд уже удовлетворил иск прокуратуры к Спасскому сельскому поселению, и поданную апелляцию на решение рассмотрит Верховный суд РФ. Претензии к Корниловскому и Калтайскому поселениям еще рассматриваются.

«В этом году начали поступать обращения граждан, что идет вырубка леса в Томском районе. Начали выяснять причину, и, оказалось, что принятые сельскими поселениями генпланы не согласованы с Рослесхозом, несмотря на включение в них новых земель», — сказала Ирина Борзенко в кулуарах III Форума прокуратуры Томской области, посвященного защите прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Она уточнила, что Спасское сельское поселение при составлении генплана без согласования включило почти 60 лесных участков, Корниловское — более 80, Калтайское — более сотни.

«Из-за того, что генпланы не были согласованы, люди начали вырубать лес на арендованных участках. Поэтому в ходе проверки мы выдали главам поселений предостережение о недопустимости рубок на данных территориях, арендаторов предупредили», — подчеркнула Ирина Борзенко.

Она добавила, что в случае удовлетворения судами требований прокуратуры сельским поселениям придется переделывать генпланы и, возможно, искать способы возмещения ущерба, причиненного рубками леса.

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