«Ростелеком» показал, как работают камеры фотовидеофиксации в Томске

15 декабря 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» продемонстрировал партнерские решения по строению и автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на XIII-м Всесибирском Форуме безопасности XIX-й Межрегиональной специализированной выставки-ярмарки «Средства и системы безопасности. Антитеррор. IT-технологии. Системы телекоммуникаций и связи».

В выставке приняли участие более 60 предприятий и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Барнаула, Перми, и других городов России в том числе партнеры компании — Корда Групп, Протей и ITV.

Гости форума наблюдали за работой системы фотовидеофиксации на примере перекрестков улиц Усова — Красноармейская и Пушкина — Яковлева. Представленные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, проезд под запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и стоп-линию. На стенде также были представлены передовые решения по интеллектуальному видеонаблюдению, разработчиком которых является компания ITV, а также передвижные комплексы фотовидеофиксации нового поколения — Скат, производства компании Ольвия. Представители «Ростелекома» рассказали о внедрении в Томском регионе Системе-112, которая позволяет организовать прием и обработку обращений в единую дежурно-диспетчерскую службу, повысить скорость реагирования на возникающие угрозы и скоординировать действия нескольких оперативных служб.

Участие национального сервисного провайдера в подобных мероприятиях позволяет обмениваться опытом в использовании телекоммуникационных технологий и оборудования для создания систем комплексной безопасности с ведущими российскими интеграторами и вендорами.

Представленные на выставке решения предназначены для организации единого информационно-аналитического пространства по профилактике, противодействию правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

«Качественная работа комплекса играет особо важную роль. Основной целью данного решения является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества нарушений ПДД, количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий. В этом году мы также представили систему видеонаблюдения Axxon next от компании ITV. Система создана для различных ситуаций видеоанализа: розыскные работы, маркетинговые исследования и т.д. „Ростелеком“ располагает всеми необходимыми информационными и телекоммуникационными ресурсами для развития и обеспечения бесперебойной работы системы в регионе», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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