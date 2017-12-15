Завтра зажжется главная новогодняя ёлка Томска

15 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра, 16 декабря, в Томске на пл.Ново-Соборная пройдет церемония открытия главной городской новогодней ели, катка «под звездным небом» и ледового городка. Также здесь наградят победителей и призеров фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 16.00 до 17.00 на главной площади города выступят городские фольклорные коллективы «Разноцветье», «Колорит» и «Карусель». А также пройдет торжественное награждение победителей и призеров фестиваля «Хрустальный Томск».

С 17.00 до 18.00 пройдет праздничный концерт и церемония открытия главной новогодней ели города. 24-метровую елку зажжет мэр Томска Иван Кляйн вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом. Главный символ Нового года украсит 300 сверкающих звезд, около 1000 новогодних игрушек и более 6 километров гирлянд.

В рамках открытия центральной праздничной площадки Иван Кляйн вместе с героями новогодних сказок проведет для горожан экскурсию по основным развлекательным локациям обновленной Новособорной площади – ледовому городку, веселой ярмарке, музыкальному катку, игровой зоне для детей и др.

Также на празднике томичи увидят светодиодное шоу от приглашенных гостей из Новосибирска, большой новогодний танцевальный флешмоб, выступления хореографических и вокальных коллективов Томска. А с 18.00 до 19.00 на площадке у главной сцены пройдет праздничная дискотека с диджеем для всех желающих.

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