Томская область готова открыть 3-ю площадку ОЭЗ, но пока сконцентрируется на создании ТОР

15 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Обе площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» полностью заполнены резидентами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

«У нас сегодня две площадки — северная и южная, и по закону мы имеем право определиться с третьей площадкой при условии заполнения (резидентами — ИФ) предыдущих. Мы все выполняем, мы в любой момент можем ее открыть. Но для нас это уже не самоцель», — сказал Сергей Жвачкин в ходе встречи с руководством Новгородской области.

После встречи он пояснил журналистам, что работы по созданию третьей площадки ОЭЗ были приостановлены в связи с появлением механизма территорий опережающего развития (ТОР).

«Договорились так: сначала вводим ТОРы, смотрим дорожную карту, заполняемость (. . .), а потом уже третью площадку ОЭЗ», — отметил Сергей Жвачкин.

Создать ТОР «Северск» власти Томской области пытались еще в 2016 году, однако это не удалось сделать из-за юридической неразрешенности: город Северск одновременно имеет статус и моногорода, и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Создавать ТОР в моногородах и ЗАТО закон позволяет, но не предусматривает случая, когда город одновременно имеет оба статуса. Соответствующие поправки в закон о ТОРах утверждены Госдумой в ноябре 2017 года.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка).

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