Томичей приглашают на авторский вечер с поэтом Михаилом Андреевым

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 17 декабря, в Томске в ресторане «Карл у Клары» состоится авторский вечер с томским поэтом Михаилом Андреевым.

Автор стихов песенных хитов «От чего так в России берёзы шумят», «Тополиный пух», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» и многих других представит новые стихи о жизни, о чувствах, о красоте и Томске.

В этот вечер гостям представиться уникальная возможность первыми услышать абсолютно новые песни в исполнении Павла Евграфова.

Начало в 18:00. Стоимость входа 150 рублей.

Забронировать столик можно по телефону: 97-99-87.

Тэги/темы: