Томичей приглашают на авторский вечер с поэтом Михаилом Андреевым
15 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В воскресенье, 17 декабря, в Томске в ресторане «Карл у Клары» состоится авторский вечер с томским поэтом Михаилом Андреевым.
Автор стихов песенных хитов «От чего так в России берёзы шумят», «Тополиный пух», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» и многих других представит новые стихи о жизни, о чувствах, о красоте и Томске.
В этот вечер гостям представиться уникальная возможность первыми услышать абсолютно новые песни в исполнении Павла Евграфова.
Начало в 18:00. Стоимость входа 150 рублей.
Забронировать столик можно по телефону: 97-99-87.
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