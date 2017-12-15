Редактор Томского Обзора победил в конкурсе «Акулы пера – 2017»

15 декабря 2017 / Томский Обзор

Редактор Томского Обзора Егор Хворенков стал победителем XIV ежегодного областного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера», организованного Томским областным отделением Союза журналистов России, передает пресс-служба обладминистрации.

Статуэтку акулы, диплом и денежную премию также получила фотограф Вероника Белецкая, работающая с Томским Обзором. Фотограф интернет-издания Владимир Дударев также стал номинантом конкурса.

Имена победителей были оглашены на торжественной церемонии, которая прошла вчера, 14 декабря, в международном культурном центре Национального исследовательского Томского политехнического университета и была посвящена 100-летию областной газеты «Красное знамя» и 60-летию Томского союза журналистов.

Также победителями конкурса «Акулы пера – 2017» стали:

Районное СМИ года — Первомайское ТВ;

Корпоративное/отраслевое СМИ года — журнал «Первый экономический» (Торгово-промышленная палата Томской области);

Публицист года — Дмитрий Шиптенко («Томский бизнес-журнал»);

Репортер года (лучшая журналистская работа на телевидении) — Александр Стучебров (губернский телеканал «Томское время»);

Радиожурналист года — Андрей Ефремов (ГТРК «Томск»);

Оператор года — Иван Патлусов (ГТРК «Томск»);

Дизайнер года — Аделина Анисимова (журнал «My Way»);

Интервьюер года — Иннокентий Коломеец (губернский телеканал «Томское время»);

Новое имя года — Ольга Чубенко (газета «Томские новости»);

Проект года — «1917, Томск: столетие революции» (ГТРК «Томск»);

Команда года — газета «Томские новости»;

Пресс-служба года — компания «МегаФон».

Специального приза «За верность профессии» удостоена режиссер ГТРК «Томск» Юлия Ратомская.

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