Томские школьники украсили деревья на Ново-Соборной самодельными игрушками (ФОТО)

16 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Саша Прохорова

Томские школьники развесили более 600 самодельных игрушек на хвойных деревьях, который были высажены на площади Ново-Соборной минувшим летом. Акция «Яркий Новый год» прошла сегодня, 16 декабря.

По инициативе мэра Ивана Кляйна, впервые в этом году томские дети приняли участие в новогоднем украшении города. Ученики томских школ, учреждений дополнительного образования и воспитанники детских садов сделали своими руками больше тысячи игрушек в подарок городу к Новому году. Это снежинки и зайчики, фонарики и новогодние звезды, куклы-принцессы и снегурочки, разноцветные сосульки и другие украшения, выполненные из разных материалов.

«Яркие и креативные, эти игрушки, выполненные руками юных томичей — самый лучший подарок для любимого города. Они привнесут свою ноту очарования в облик площади и наполнят сердца томичей теплотой и трогательными воспоминаниями детства», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Большая часть игрушек была развешена на деревьях на площади Ново-Соборной, еще часть работ украсит Сквер студенческих отрядов.

Напомним, сегодня, с 16 до 18 часов в рамках праздничной программы «Елка-2018, зажигай!» на Ново-Соборной состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней ели, катка «под звездным небом» и ледового городка, а также награждение победителей и призеров фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

Фото: Саша Прохорова

Тэги/темы: