Исследование: в томских ИТ-компаниях наиболее востребованы проектные менеджеры

18 декабря 2017 / Томский Обзор

Наиболее востребованными компетенциями в томских ИТ-компаниях являются проектный менеджмент, продуктовые маркетинг и аналитика, разработка программного продукта, а также общая экспертиза в электронной коммерции.

Об этом говорят результаты исследования Лаборатории WSG, проведенного в октябре—ноябре 2017 года в Томске. Результаты исследования были представлены на круглом столе «Подготовка кадров для IT сферы: начнем со школы?», прошедшем сегодня в Томске в пресс-центре агентства РИА Томск.

Участниками круглого стола стали начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, заместитель начальника Департамента общего образования Томской области Елена Вторина, начальник департамента науки и высшего образования ТО Николай Минаев, проректор по информатизации ТГУ Олег Змеев, основатель агентства Prof-IT, директор «SmartBiz» Сергей Ошаев; начальник управления дополнительного образования Института инноватики ТУСУРа Алексей Ковшов, доцент Института экономики и менеджмента ТГУ, руководитель программы «Стратегическое управление человеческими ресурсами» Константин Янцен, исполнительный директор Ассоциации кластера «Информационные технологии и электроника» Игорь Соколовский, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», руководитель Лаборатории WSG Елена Фаткулина и другие.

В исследовании «Востребованные компетенции в томских ИТ-компаниях» приняли участие представители 36 томских ИТ-предприятий. На вопросы анкеты ответили, главным образом, руководители и владельцы бизнесов из сектора информационных технологий:

Проектный менеджмент, как наиболее востребованную в компании компетенцию в направлении «Менеджмент» выбрали 77,8% ответивших. На втором месте клиент-менеджмент — 47,2%, затем тим-лидерство — 36,1%, 33,3% нуждаются в техническом директоре, 16,7 — в арт-директоре, 13,9% — в продюсере. Еще 30,6% отметили контент-менеджмент, 27,8% — Product Owner.

В маркетинге наиболее востребованным оказался продуктовый маркетинг — 63,9%, на втором месте SMM — 44,4%. Ведение рекламной кампании в системах контекстной рекламы востребовано у 38,9% ответивших. SEO — 27,8%, SMO — 13,9. Не нуждаются в подобных компетенциях так или иначе 14%.

В аналитическом направлении наиболее востребованы продуктовые аналитики — 75%, у эксплуатационных аналитиков — 52,8%.

В "Разработке" лидирует разработка программного продукта — 66,7%, бэкенд — 63,9%. По 55,6% набрали сразу три компетенции — тестирование продуктов, фронтенд и UI/UX разработка. По 50% — кодинг и написание технической документации, а также usecase. Графический дизайн — 38,9%, верстка веб-страниц — 36,1%, DevOps — 22,2%. Моделирование программного продукта и создание матмоделей — по 16,7%.

В администрировании на первое место вышло «администрирование спец-серверов, веб, приложений и так далее» — 44,4%, на второе — администрирование сетей (серверная и офисная инфраструктуры), затем настройка и поддержка специализированного ПО (1С, CRM и др.) — 38,9%, обеспечение безопасности — 30,6%. По 25% получили администрирование серверов БД, построение архитектуры БД и поддержка (helpdesk). В направлении электронной коммерции общая экспертиза востребована у 77,8%.

55,6% опрошенных компаний отметили в качестве своей сферы деятельности разработку ПО на заказ, 47,2% — выпуск ИТ-продуктов, 38,9% — стартапы в сфере ИТ, по 2,8% ответили, что занимаются дополнительным образованием школьников, консалтингом и рекрутингом в сфере ИТ, системной интеграцией, дизайном и сервисными услугами.

«Результаты этого небольшого среза вполне показательны, и в очередной раз подтверждают тот факт, что на томском рынке ИТ-кадров не хватает квалифицированных менеджеров среднего звена. Тех, кто будет делать аналитику — то есть определять, каким должен быть проект, тех, кто будет вести проект и тех, кто будет его продавать и продвигать. Отсутствие этой „триады“ при наличии общей востребованности разработчиков ПО ограничивает рост компаний, потому что на деле все эти компетенции вынужден закрывать основатель или руководитель компании. И на практике получается так, что небольшие компании и взяли бы больше проектов, но их просто некому вести. А для того, чтобы вырастить хороших аналитиков, руководителей проектов и маркетологов, требуются как раз проекты — получается своего рода, замкнутый круг», — комментирует результаты исследования руководитель Лаборатории WSG Елена Фаткулина.

Исследование «Востребованные компетенции в томских ИТ-компаниях» проводилось при содействии оргкомитета VIII конференции с международным участием «Город IT», прошедшей в Томске 10—11 ноября 2017 года.

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