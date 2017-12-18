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Томские ученые создают «скользкую» керамику

Томские новости, Образование и наука, наука керамика нанотехнологии ТГУ Томские ученые создают «скользкую» керамику

Ученые лаборатории нанотехнологий металлургии Томского госуниверситета синтезируют «скользкую» керамику на основе отечественных компонентов, сообщает региональный инновационный портал.

Уникальные свойства соединения бора, алюминия и магния несколько лет назад случайно обнаружили американские ученые. Материал обладает аномально низким коэффициентом трения — около 0,02 (для сравнения: у тефлонового покрытия — 0,04) и при этом материал обладает очень твердостью — свыше 32 ГПа (немногим меньше твердости алмаза).

«На конференции, где мы об этом услышали, многие производственники говорили о желании применять материал «алюминий-магний-бор», но почему-то им никто не занимается — есть только задел и понимание, что это востребовано. Я инициировал проект, Российский научный фонд поддержал заявку, и мы начали работу», — объяснил инициатор проекта, старший научный сотрудник лаборатории Илья Жуков.

Ученые ТГУ хотят первыми в России разработать технологию производства керамического материала с уникальными свойствами на основе отечественных порошков. По условиям гранта президентской программы поддержки исследовательских проектов для молодых ученых РНФ томичи за два года должны получить образцы композитов, которые обладают сверхтвердостью и низким коэффициентом трения. Размер финансирования проекта составит три миллиона рублей.

«Нельзя просто пойти и купить порошок «алюминий-магний-бор». Там сложная и нестабильная кристаллическая структура, постоянно появляются проблемы: магний испаряется, алюминий плавится, оксидные пленки мешают образованию нужной фазы. Мы должны проверить, будет ли композит из отечественных порошков иметь необходимые свойства, подобрать оптимальное соотношение компонентов, разработать технологические подходы к производству. У нас есть пара оригинальных гипотез, которые мы сейчас отрабатываем и анализируем на работоспособность», — говорит Илья Жуков.

Группа, в которую также входят аспиранты и студенты ТГУ, уже получила первые образцы порошковых смесей для синтеза «скользкой» керамики. Исследователи провели термоанализы и отправили порошки на испытания.

«Фаза действительно вырастает, принципиальная возможность получения такого сложного соединения есть, но нужно дорабатывать и дальше испытывать физические свойства», — комментирует руководитель проекта.

По словам Ильи Жукова, новый материал может применяться во многих отраслях производства. Например, за счет уменьшения трения «скользкая» керамика способна снизить уровень шума любого насоса. Холодильники, кондиционеры и другое оборудование станут не только бесшумными, но и энергоэффективными: потребление энергии может снизиться в несколько раз, при этом одновременно вырастет износостойкость частей насосов.

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