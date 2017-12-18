Куры и утки погибли на пожаре в томском селе

18 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Бревенчатый птичник-сарай сгорел в селе Плотниково Томской области в ночь на понедельник, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Строение, в котором жили 25 кур и 15 уток, находилось в 7 м от двухквартирного жилого дома.

«В результате возгорания сгорела обрешетка крыши стайки, обгорели стены, сгорели пристройки, сено, погибли птицы. Площадь пожара составила 84 кв.м.», — говорится в пресс-релизе.

Причина пожара устанавливается, в его ликвидации было задействовано семь человек и три единицы техники.

Тэги/темы: