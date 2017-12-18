Иномарка врезалась в «Татру» и КамАЗ на трассе в Томской области
18 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 17 декабря, в Александровском районе произошло тройное ДТП в результате которого пострадала 59-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.40 на 32 километре трассы Медведево — Оленье. По предварительным данным, водитель Chery T11 Tiggo въехал в стоящий справа грузовик Tatra. После этого иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.
В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля Chery доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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