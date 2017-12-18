Томичам покажут редкие фотографии и учебники химии XIX века

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2017 // Фото: News.tpu.ru

В Научно-технической библиотеке Томского политеха (ул. Белинского, 53а) открылась выставка к 150-летию знаменитого химика, профессора ТПУ Николая Кижнера. В рамках экспозиции все желающие смогут увидеть коллекцию старинных учебников химии и редкие фотографии, сообщает пресс-служа вуза.

Экспозиция «Любовь и боль профессора Кижнера» включает в себя коллекции лучших учебников химии XIX — начала XX веков, научные работы профессора, интересные материалы с воспоминаниями о жизни и деятельности Николая Матвеевича в ТТИ, информационные статьи газеты «За кадры», редкие альбомы фотографий, экспонаты Музейного комплекса вуза.

Кроме того, посетители выставки смогут узнать сведения о литературных пристрастиях Николая Кижнера, а также ознакомиться с эссе на английском языке «Инвалидность, деспотизм, отщепление кислорода — путь из ссыльного в академики: Николай Матвеевич Кижнер».

Николай Матвеевич Кижнер (1867-1935) внес существенный вклад в химию синтетических красителей и в создание анилинокрасочной промышленности. Открыл реакцию каталитического разложения алкилиденгидразинов (1910 год), которая дает возможность выяснить структуру различных сложных гормонов, политерпенов. Позднее за этой реакцией закрепилось название реакции Кижнера-Вольфа. Также, применив каталитическое разложение к пиразолиновым основаниям, он разработал универсальный метод получения замещенных циклопропанов термическим разложением пиразолинов (1912 год). Эта реакция известна как реакция Кижнера. В Томском технологическом институте (ныне ТПУ) Кижнер работал с 1901 по 1913 годы.

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