Иван Кляйн наградил победителей фестиваля «Хрустальный Томск» (ФОТО)

18 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую субботу, 16 декабря, в Томске прошла церемония награждения победителей фестиваля «Хрустальный Томск», сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году фестиваль ледовых скульптур проводился уже в 4-й раз и вошел в десятку лучших туристических событий зимы 2017–2018 года в России. Участниками IV международного фестиваля стали 20 команд из разных городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Все томичи могли наблюдать, как рождаются ледовые шедевры, как мастерски участники фестиваля владеют и бензопилой и стамеской. Это был открытый мастер-класс под открытым небом. Эти великолепные скульптуры будут украшать наш Томск до наступления весны», — сказал мэр Томска Иван Кляйн.

В этом году победителем фестиваля была признана команда «Бай-Тайга» с композицией «Шаман», г. Кызыл (республика Тыва); второе место заняла команда «Острый нож ледяного города», г. Харбин (Китай), их работа называлась «Мать-сыра Земля». Третье место поделили между собой команда «КА-21», г. Чебоксары (композиция «Василиса Прекрасная») и команда «Лев и Тигрица», г. Москва (композиция «Ворон Кутх»).

Специальный приз, бензопилу и именные часы от мэра получила команда «Шеньянский снег», Шеньян (Китай) за мастерство в исполнении скульптуры «Царица ночи».

Спецпризами от спонсора фестиваля, компании «Томское пиво» были награждены команды «Снегири», г. Красноярск, Команда «Кеть», г. Томск и команда «ИгРа», пгт. Ильский, Краснодарского края.

«Я хочу поблагодарить все команды за радость творчества, подаренную томичам и, пригласить всех принять участие в следующем, пятом, юбилейном фестивале „Хрустальный Томск“-2018!», — добавил Иван Кляйн

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: