Проректора по инновациям Томского политеха подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

18 декабря 2017 / Томский Обзор

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали одного из проректоров Томского политехнического университета (ТПУ) по подозрению в мошенничестве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудник вуза заключал фиктивные договоры на выполнение работ, которые не выполнялись, а в дальнейшем проректор подписывал документы о принятии работ, присваивая выделенные вузом средства со своими сообщниками», — говорится в пресс-релизе.

Общая сумма средств по одному из эпизодов составляет более 500 тыс. рублей.

На основании данных ФСБ следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Подозреваемый задержан, Кировский районный суд арестовал его до 15 февраля.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что в мошенничестве подозревают проректора ТПУ по инновациям Сергея Байдали.

По данным вуза, С.Байдали начал работать в ТПУ в 2007 году ассистентом и младшим научным сотрудником кафедры «Электроника и автоматика физических установок», в 2010 году стал старшим преподавателем, а еще через год занял должность начальника Центра трансфера технологий ТПУ и доцента кафедры. С 1 сентября 2017 года С.Байдали является проректором ТПУ по инновациям.

В пресс-службе ТПУ агентству подтвердили факт проведения следственных действий в отношении сотрудника университета.

«ТПУ оказывает всестороннее содействие следствию в целях объективного рассмотрения обстоятельств дела», — сказал представитель вуза.

Позднее в пресс-службе вуза агентству сообщили, что сотрудник ТПУ, в отношении которого проводятся следственные действия, временно отстранен от должности.

«Сотрудник ТПУ отстранен от работы на период с 18 декабря до прекращения производства по уголовному делу либо до вступления в силу приговора суда», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщила, что речь идет о преступлении, совершенном в 2016 году.

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