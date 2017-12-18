Томичам расскажут о «поиске новой вещественности»

18 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сегодня, 18 декабря, в Сибирском филиале Государственного Центра современного искусства (пер. Нахановича, 3а) стартуют экскурсии по выставке «Поиск новой вещественности» в рамках проекта «Ситуация художника на периферии в оптике современного сибирского искусства».

Как сообщают организаторы, на этот раз желающие смогут увидеть концептуальные работы, так называемый целостный взгляд молодых сибирских художников на современное искусство, а также зрителям представится возможность рассмотреть феномен становления художественной идеологии.

Так как выставка сложна для восприятия и обдумывания, куратор Герман Преображенский будет вести показы с комментариями и ответами на вопросы. Помимо прочего в другие дни посетители смогут встретиться с томскими художниками Аксиньей Сарычевой и Митей Главанаковым, чтобы пообщаться и узнать их интерпретацию экспозиции и проекта.

Вход на экскурсию бесплатный, по предварительной регистрации. Экскурсии будут проходить до 28 декабря.

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