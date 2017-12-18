Томские ученые предлагают отказаться от соленых огурцов в новогоднем «Оливье»

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Сибирского государственного медицинского университета предлагают россиянам пересмотреть рецепты новогодних блюд, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

На сайте вузовского проекта «Школа здорового питания», где ученые СибГМУ дают населению рекомендации по правильному приему пищи, предлагается, в частности, отказаться от соленых огурцов в традиционном новогоднем салате «Оливье».

«Этот пункт может вызвать у вас вопросы: ведь соленые огурцы не такие уж калорийные. Действительно, калорий в консервированных огурцах не очень много. Но этот продукт содержит в себе много соли, что может вызвать отеки. Кроме того, маринованные огурчики, как любой другой пересоленный и пряный продукт, пробуждает чрезмерный аппетит. А в новогоднюю ночь это нежелательный эффект», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается использовать в «Оливье» не покупной майонез, а сделанный своими руками, так как «в его составе нет химических добавок».

Также ученые утверждают, что колбасы, которые продаются в магазинах, содержат в себе огромное количество вредных трансжиров.

«Более того, в колбасе значительно больше жиров, чем белков, что делает этот продукт вредным для фигуры. А содержащиеся в колбасных изделиях красители тем более не могут быть названы полезными веществами», — отмечается в сообщении.

Поэтому в СибГМУ предлагают заменить колбасу на натуральное отварное мясо — куриную грудку или индейку.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России по Национальному рейтингу университетов и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.

Тэги/темы: