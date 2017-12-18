Бухгалтер томского ТСЖ, присвоившая около 5 млн рублей, получила условный срок

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Октябрьский районный суд Томска вынес приговор бухгалтеру одного из городских ТСЖ, которая присвоила около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба томского облсуда.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая принимала деньги от жильцов многоквартирника. С февраля 2011 по декабрь 2015 года она присвоила около 5 млн рублей из 12 млн вверенных ей.

На суде женщина не признала свою вину. По ее словам, деньги были израсходованы на нужды ТСЖ, в частности, на различные незапланированные расходы за комуслуги. Недостача в кассе же образовалась из-за долгов жильцов дома. Кроме того, бухгалтер утверждала, что часть квитанций по приемке оплат от жильцов не содержат ее подписи, а некоторые документы заменены на подложные. На суде ее показания были опровергнуты собранными доказательствами и суд признал их недостоверными.

В итоге женщину признали виновной в присвоении чужого имущества и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, осужденная должна возместить причиненный ТСЖ ущерб в размере около 4 млн рублей, поскольку во время следствия женщина добровольно возместила порядка 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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