Власти Томска выделили на новогодние подарки детям около 8 млн рублей

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Около 8 млн рублей мэрия Томска выделила на новогодние подарки детям в 2017 году. На эти деньги купили более 27 тыс. подарков для дошкольников и более 25 тыс. – для школьников с 1 по 4 класс, сообщает пресс-служба мэрии

Из городского бюджета на закупку новогодних подарков детям выделено 7,8 млн рублей, что на 500 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Победителем аукциона на закупку детских новогодних подарков в этом году стала компания «КДВ-Групп», цена контракта с которой составила около 7,8 миллионов рублей. Согласно документации, в состав новогодних наборов войдут шоколадные конфеты, жевательный мармелад, глазированные вафли, плитка молочного шоколада и другие сладости.

Эта мера соцподдержки распространяется на учащихся начальных классов, воспитанников дошкольных учреждений, детей, посещающих группы по присмотру и уходу, детей из семей, которые имеют статус группы по присмотру и уходу на базе многодетных семей.

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