Жертвой пожара в томском селе стала 95-летняя женщина

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Пожар произошел в частном деревянном доме в селе Рыбалово Томской области в ночь на вторник, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, обрушилась крыша дома. В результате сгорела обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорела веранда», — говорится в пресс-релизе.

Площадь пожара составила 96 кв.м., его причина устанавливается.

В пресс-службе следственного управления СКР по Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что в пожаре погибла женщина, по данному факту проводится проверка.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что погибшей женщине было 95 лет.

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