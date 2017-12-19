В общежитиях Томского политеха установят «Коробки счастья» для бездомных животных

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2017 // Фото: News.tpu.ru

В семи общежитиях Томского политеха и учебном корпусе № 19 установят «Коробки счастья» для сбора помощи бездомным животным. Содержимое коробок направят в пункт передержки «Колыбель Дианы» и приют Dog House, сообщает пресс-служба вуза.

Помочь бездомным животным можно по следующим адресам:

общежитие № 1 (пр. Кирова, 2);

общежитие № 5 (ул. Пирогова, 18);

общежитие № 7 (ул. Усова, 13а);

общежитие № 12 (ул. Вершинина, 37);

общежитие № 13 (ул. Вершинина, 39);

общежитие № 14 (ул. Вершинина, 39а);

общежитие № 17 (ул. Вершинина, 48).

Восьмой пункт сбора будет организован в 19-м корпусе ТПУ (ул. Усова, 4а) в аудитории № 333. Оказать помощь животным приглашают не только студентов и сотрудников Томского политеха, но и представителей других вузов Томска, а также неравнодушных горожан.

«Хотим отметить, что это не акция, это систематическая работа. Все желающие принять участие в нашем движении по оказании помощи животным могут принести гостинцы в места сбора по указанным адресам при предъявлении документов и указании цели визита на вахте», — подчеркивают организаторы.

Для пункта передержки «Колыбель Дианы» требуются: средства для уборки, корм для кошек и собак (сухой, влажный, лечебный), миски, лотки, игрушки, лежаки, когтеточки, наполнитель древесный, медицинские препараты, шприцы, бинты и так далее. Кроме того, пункту передержки очень нужен пылесос.

Для приюта Dog House просят приносить крупы, сухой корм, консервы, витаминные лакомства, кастрюли, миски, тазы большого размера, большие половники.

Узнать, как помочь животным, задать все интересующие вопросы, высказать пожелания можно в группе во ВКонтакте.

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