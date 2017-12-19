В Томске запустили первый в России блокчейн для музыкантов

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: БУБУКА

Томская компания «БУБУКА» продемонстрировала первую сделку с правообладателями по технологии блокчейн.

Как сообщают в «БУБУКЕ» система позволяет совершать мгновенные операции, она абсолютно прозрачна и дает возможность разбить платеж между несколько правообладателями.

«Сейчас мы много говорим о блокчейн, это технология будущего, которая позволит правообладателям получать максимально прозрачную информацию об использовании их объектов собственности. Деньги поступают на счет правообладателя и правообладателей сразу же после проката каждого трека, к этим переводам мы как дистрибьютор уже не имеем никакого отношения и это, наверное, максимально возможная прозрачность, которой еще никто не добился, по крайней мере в России точно», — отметил основатель компании «Бубука» Дмитрий Пангаев.

До перехода на новую систему расчеты с авторами, работающими с «БУБУКОЙ» осуществлялись по схеме: проигрывание трека, его оплата на счете «БУБУКИ», перевод автору, поступление средств в его электронный кошелек. Теперь система становится эффективней. Как только трек проиграл в заведении пользователя сервиса «БУБУКА», оплата поступает в электронный кошелек правообладателя.

Перспективы блокчейн для музыкантов обсудили участники группы Dabro Михаил и Иван Засидкевич, создатель музыкального онлайн журнала MUZBIZNES Армен Абачян и основатель компании «БУБУКА» Дмитрий Пангаев.

Тэги/темы: