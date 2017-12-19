Власти Томска предлагают запретить проведение массовых мероприятий на Ново-Соборной

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Запрет на проведение массовых мероприятий может быть введен на Ново-Соборной площади в центре Томска, где традиционно проводятся политические акции и городские праздники.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующая инициатива городского парламента включена в проект плана законотворческой деятельности Законодательной думы Томской области на первый квартал 2018 года. Документ размещен на официальном сайте регионального парламента.

Запрет коснется и Сквера студенческих отрядов, который находится у Дворца зрелищ и спорта, там также проводились политические и общественные акции.

В пресс-службе гордумы агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что предложение о законодательной инициативе поступило из городской администрации, но не уточнили, от кого именно.

Ново-Соборная площадь в Томске начала формироваться в 30-е годы XIX века, свое первое и нынешнее название она получила в 1878 году в связи с возведением там Троицкого кафедрального собора, являющегося копией Храма Христа Спасителя в Москве. В 1917 году площадь переименовали в площадь Свободы, а в 1920 году — в площадь Революции. В 1934 году Троицкий собор был разрушен, а в 1935 году вдоль проспекта Ленина были сооружены трибуны и воздвигнут памятник Владимиру Ленину. В мае 1997 года площади было возвращено название Ново-Соборная. Летом 2017 года на площади реконструировали фонтан, установили сцену в виде полусферы, а также перестелили тротуар.

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