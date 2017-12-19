В следующем году капремонт пройдет в 400 многоквартирниках Томской области

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

В план капитального ремонта на 2018 год включено 400 многоквартирных домов. На эти цели будет потрачено 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Приказом департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 44 утвержден краткосрочный план региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы, а также скорректирован план 2017-го.

Изначально программа капремонта-2017 включала 302 многоквартирных дома, однако собственники 17 многоэтажек своим решением на общих собраниях перенесли реальное выполнение работ на 2018-2019 годы. Из 285 домов, по которым в нынешнем году разрабатывалась проектно-сметная документация и шли строительно-монтажные работы, 238 полностью готовы, в 33 ремонт закончится до конца декабря, 17 перейдут на следующий год.

Всего в 2018 году планируется охватить работами 400 многоквартирных домов и направить на их капитальный ремонт 1,1 млрд рублей (в том числе более 40 млн рублей — из регионального фонда). Уже сейчас из 1,1 миллиарда на 584 млн рублей с подрядчиками составлены и заключены контракты, еще на 337 миллионов — объявлены конкурсы.

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