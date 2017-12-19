Томский Обзор и ТГУ запускают Urban Media School

19 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет и интернет-издание Томский обзор запускают образовательную программу Urban Media School. Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов, специалистов по городскому развитию.

Как сообщают в пресс-службе вуза, в школе Urban Media School обучение будут проводить практики и исследователи, изучающие город и медиа.

«Когда знания в сфере урбанистики переплетаются с компетенциями в области медиа, появляется некоторое новое знание, очень востребованное в мире, где города становятся центрами новой экономики. Эта востребованность наблюдается не только в России, но и в других странах», — говорит и.о. декана факультета журналистики Илья Мясников.

Urban Media School уже начала исследование городских медиа, прошло несколько дискуссионных площадок, в том числе в рамках конференции «Город IT» и Международного форума университетских городов. В этих дискуссиях приняли участие исследователи и практики из различных регионов России и нескольких стран мира, включая США, Великобританию, Францию, Испанию, Кению.

«В мире нет на данный момент общепризнанных центров компетенций по городским медиа. Томск может претендовать на создание фабрики знаний по этому вопросу. Мы находимся в самом начале тренда: тему с глобальными медиа мир уже изучил и понял, сейчас будет движение на уровень городов», — отметила главный редактор интернет-издания Томский обзор Елена Фаткулина.

Первая зимняя школа Urban Media School пройдет в январе 2018 года, ее участниками станут журналисты, медиапродюсеры, городские активисты, специалисты сферы IT, студенты и магистранты томских вузов. Им предстоит создать серию интеллектуальных медиапроектов, которые помогут читателям новыми глазами взглянуть на жизнь Томска.

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