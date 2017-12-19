Правительство РФ учредило заповедник на территории Васюганских болот в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2017 // Фото: Википедия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании государственного природного заповедника «Васюганский» на смежных территориях Томской и Новосибирской областей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта правительства РФ.

«Подписанным постановлением учреждается государственный природный заповедник „Васюганский“ (далее — заповедник) общей площадью 614,803 тыс. га на землях лесного фонда смежных территорий Томской и Новосибирской областей», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что территория заповедника расположена в пределах Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной системы Северного полушария планеты.

В правительстве подчеркивают, что Большое Васюганское болото включено в предварительный список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Цель создания заповедника — сохранение уникальных природных комплексов этой системы, имеющих большое природоохранное значение», — говорится в сообщении.

Согласно приводимой в сообщении справочной информации, Большое Васюганское болото аккумулирует до 10 млн т углекислого газа в год, является хранилищем 400 м³ пресной воды, из него берут начало более 20 рек. На территории, на которой создаётся заповедник, отмечено 242 вида растений, обитают 40 видов млекопитающих, 185 видов птиц, пять видов земноводных и пресмыкающихся, около 340 видов насекомых, в водоёмах отмечены не менее 10 видов рыб. Ряд видов растений и животных находится под особой охраной. В Красную книгу России и Красную книгу Томской области занесены 41 вид животных и восемь видов растений. Территория проектируемого заповедника является местом концентрации перелётных птиц во время сезонных миграций.

Тэги/темы: