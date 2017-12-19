Водитель «Жигулей» погиб при столкновении с иномаркой в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 19 декабря, в Асиновском районе столкнулись ВАЗ-21061 и Subaru Legacy Outback. В результате погиб человек, госпитализирована пожилая женщина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел в 10.25 на 49 километре трассы Камаевка-Асино-Первомайское. По предварительным данным, 51-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем под управлением 80-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте ДТП. Его пассажир — 80-летняя женщина — госпитализирована.

Очевидцев и свидетелей аварии просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Асиновский» по телефону: 8-(38241)2-12-60, 020.

Тэги/темы: