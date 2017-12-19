В Томске осудят мужчину, который убил одного попутчика и ранил другого

19 декабря 2017 / Томский Обзор

Томские следователи направили в дело мужчины, который убил одного человека и пытался убить другого, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, инцидент произошел 8 ноября. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки напал с ножом на одного из попутчиков. Он ударил его ножом в область шеи, от чего пострадавший скончался в автомобиле "скорой". Также обвиняемый не менее пяти раз ударил еще одного попутчика в область лица, рук и тела. Однако ему удалось оказать сопротивление и убежать. В сообщении отмечается, что обвиняемый не был знаком с потерпевшими.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено. Собраны достаточные для предъявления обвинений доказательства. Дело, вместе с обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги/темы: