Томские айтишники ускорят «скорую»

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская компания «Элекард-Мед» разработала приложение «Свободный доктор» для врачей скорой помощи, которое позволяет им выбирать пациентов находящихся ближе всего и быстрее приезжать на вызов, сообщает региональный инновационный портал.

«Пациент звонит в «скорую», а оператор вбивает в приложение его координаты и описанные симптомы. Врач, который ближе всего территориально, выезжает на помощь. Заявки приходят к докторам на мобильный телефон и появляются в интерфейсе приложения», — описывает систему разработчик Алексей Якубинский.

Он рассказал, что работа над приложением началась в сентябре 2016 года, а в феврале продукт вышел на рынок и сейчас используется в нескольких медучреждениях Томска. В феврале 2017 года продукт вышел на рынок и сейчас используется для обслуживания населения, закрепленного за несколькими медицинскими учреждениями Томска.

«Мы ставили цель - сократить время ожидания прибытия медицинского работника на дом, и разгрузить врачей, автоматизировав некоторые процессы. Сейчас уже есть первые отзывы: пациенты говорят, что помощь стала приходить быстрее, а врачи отмечают удобство системы. Для поликлиник большим удобством стало то, что информация о пациенте появляется в поликлинической электронной карте в тот же день», — говорит Алексей Якубинский.

Он также уточнил, что в системе работают все желающие медицинские работники, заключившие договор с ООО «Медика-Томск», это позволяет решить дефицит кадров в поликлиниках, при оказании неотложной помощи населению.

Разработчики ООО «Элекард Мед» намерены продолжить работу над продуктом — в частности, предусмотреть возможность учета выдачи медикаментов на вызовах, а в будущем добавить интерфейс для взаимодействия с пациентами.

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