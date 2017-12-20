Пожарные эвакуировали 20 человек из горящего дома в Томске

20 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера утром, 19 декабря, в Томске в двухэтажном кирпичном здании по ул.Артема произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в в 10.44. К прибытию пожарных был задымлен первый и частично второй этажи. До приезда сотрудников МЧС из горящего здания самостоятельно эвакуировались 207 человек. Еще 20 пожарные эвакуировали по лестничным маршам.

Возгорание удалось ликвидировать к 10.51. В результате пожара оплавились пластиковые детали электрощита на площади 0,5 кв.метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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