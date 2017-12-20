Жюри регионального этапа премии «Серебряный Лучник»-Сибирь возглавит Виталий Расницын

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2017 // Фото: Luchnik.ru

Виталий Расницын, президент Российской академии общественных связей (РАОС) и одной из коммуникационной группы «Деловая лига», выбран председателем жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. Помимо председателя, в жюри премии в этом году вошли эксперты из 6 сибирских городов: Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерово, Иркутска и Норильска.

Виталий Расницын — один из известнейших людей в PR-cообществе страны. Не только участвовал в развитии и становлении медийного сообщества России, но и активно способствовал повышению международного статуса страны в сфере бизнес-коммуникаций и рекламы: организовал и возглавил Российское отделение Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), неоднократно избирался в Европейский Совет директоров этой организации, был членом жюри крупнейшей международной премии в сфере бизнес-коммуникаций «Gold Quill» и членом жюри «Cannes Lions».

С национальной премией «Серебряный Лучник» Виталий Расницын хорошо знаком: 7 раз принимал участие в жюри национальной премии, состоял в Попечительском совете и был ее лауреатом в 2006 году в номинации «Лучший проект» за проект «Национальная инициатива «2006 — год благотворительности в России». А в региональном этапе примет участие впервые: Виталий Расницын принял предложение стать председателем премии «Серебряный Лучник» — Сибирь. В конце января 2018 года в Новосибирске он возглавит работу жюри на завершающих мероприятиях, где будут выбраны лучшие PR-проекты Сибири.

«Мне всегда было интересно знать, как развиваются коммуникации в регионах. Особенно в Сибири, поскольку сибиряки, как мне кажется, обладают особым складом ума и характером. Не случайно некоторые отцы-основатели PR в нашей стране — выходцы из Сибири, к примеру Алексей Ситников и Андрей Гнатюк. Уверен, что среди будущих участников премии „Серебряный Лучник“ — Сибирь много талантливых специалистов, проекты которых будет интересно оценить», — комментирует Виталий Расницын.

Завершающие мероприятия премии — презентации проектов шорт-листа и церемония награждения — пройдут 27 января в Новосибирске. Жюри определит лучших в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ» и «Развитие и продвижение территорий». Подать заявку на участие в сибирском этапе «Серебряного Лучника» до 21 декабря на сайте.

Виталий Расницын окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. Академик РАЕН. Владеет английским, французским и арабским языками.

Многие годы работал в сфере журналистики и издательской деятельности в России и за рубежом: в редакции журнала «Международная жизнь» и В/O «Внешторгиздат».

В 1991 году основал и с тех пор возглавляет коммуникационную группу «Деловая лига». Член оргкомитетов многих форумов, конференций и других крупных мероприятий, а также жюри различных конкурсов в области рекламы и общественных связей помимо «Серебряного лучника»: «Брэнд года», «Pressзвание» , « PR на страницах российской прессы» и многих других.

С 2015 года — председатель Оргкомитета ежегодной Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ». Лауреат премий «Серебряный лучник», «Медиа-менеджер России». В 2016 году стал лауреатом премии RuPoR «За вклад в развитие общественных связей». Награжден медалью «За трудовую доблесть», почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы «За многолетний вклад в развитие рекламной отрасли».

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