В Томской области живут доброжелательные и толерантные люди - исследование

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Жители Томской области считают межнациональные отношения в регионе бесконфликтными и доброжелательными, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные социологического исследования.

Исследование по заказу администрации Томской области на тему состояния межнациональных и межконфессиональных отношений прошло в ноябре в 15 муниципалитетах области. Программа исследования была составлена с учетом рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей России, участие в опросе приняли 900 респондентов.

Результаты исследования показали, что более 85 % опрошенных жителей региона считают межнациональные отношения в Томской области нормальными, бесконфликтными и доброжелательными. 96 % из числа опрошенных относятся нейтрально либо положительно к представителям другого вероисповедания. При этом почти 97 % респондентов не испытывали враждебного отношения и неприязни из-за своей национальной принадлежности.

«Данный опрос очень важен для нас с точки зрения обратной связи, мы должны понимать настроение жителей региона. Но он также отражает оценку нашей ежедневной работы с различными уровнями власти, научным сообществом, национально-культурными организациями», — подчеркнул замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных на заседании регионального координационного совета по межнациональным отношениям.

Участие в заседании координационного совета приняли представители томских университетов, национально-культурных объединений области. О реализации в регионе концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов сообщил начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк. Он детально рассказал о проектах и мероприятиях по сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включая развитие этнографического туризма, создание музея под открытым небом селькупской традиционной культуры и быта «Чумэл чвэч» («Селькупская земля») в Парабельском районе, фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера».

Отметив успешность проектов в сфере культуры, вице-губернатор Сергей Ильиных поручил ускорить решение крайне актуального для коренных малочисленных народов вопроса и подготовить предложения по образованию в Томской области территорий традиционного природопользования регионального значения для ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными народами севера Томской области.

О проводимой с молодежью работе по противодействию терроризму и экстремизму на этнической и религиозной почве рассказали сотрудники областного управления МВД, представители «Регионального центра развития образования», Ассамблеи народов Томской области и работники томских вузов.

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