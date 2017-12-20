Томичи собрали около 20 кг пластиковых крышек, чтобы помочь животным

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2017 // Фото: News.tpu.ru

Порядка 20 кг пластиковых крышек, около 50 кг макулатуры и пластиковые бутылки принесли томичи в пункт сбора, организованный в Томском политехе, передает пресс-служба вуза.

Ранее ТПУ присоединился к акции «#Крышки». В ее рамках все желающие могли сдать пластиковые крышки на переработку, часть вырученных средств будет передана в благотворительный фонд «Зоозащита».

По словам представителя томского экологического движения «Зеленый луч», организовавшего сбор, Ольги Михальковой, активисты довольны первыми результатами. Сбор крышек в ТПУ окончен, однако сырье еще собирают в школах и детских садах Томска.

«Мы очень благодарны Томскому политехническому университету, а особенно директору Центра занимательной науки „Склад ума“ Анастасии Дмитриевой. Без ее помощи и поддержки мы бы не смогли найти столь удобное место для централизованного сбора. Кроме того, „Склад ума“ предоставил нам контейнер для сбора. Если честно, сами не ожидали, что столько людей проявят интерес, принесут накопленное сырье. Первый сбор был, в том числе, нужен и для того, чтобы понять, как лучше проводить такие акции, на кого они должны быть направлены. До конца недели сбор еще продолжается в некоторых школах и детсадах Томска», — поделилась она.

Всего в пункт сбора, организованный в 19-м учебном корпусе ТПУ (ул. Усова, 4а), студенты, сотрудники и горожане принесли около 20 килограммов пластиковых крышек (порядка 150 литров по объему), 50 килограммов макулатуры и пластиковые бутылки. По окончании акции организаторы рассчитывают на общий объем сырья в 250 литров.

«Следующий масштабный сбор крышек на переработку мы хотим провести в марте 2018 года. Скорее всего, будут изменены условия, сбор будет проводиться в формате конкурса между школами. Пока думаем над окончательной концепцией. Радует, что люди задумываются над тем, что мусор необходимо сортировать, что вредное сырье можно и нужно сдавать на переработку», — подчеркнула Ольга Михалькова.

Тэги/темы: