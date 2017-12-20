Томичей приглашают на спецпоказ «Доктора Кто»

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

На следующей неделе, 26 декабря, в 19.00 в кинотеатре «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73) пройдет специальный показ рождественского эпизода фильма «Доктор Кто: Дважды во времени».

Научно-фантастическая лента расскажет о том, как Доктор встретится лицом к лицу со своим Доктором в снежной арктической местности, а заколдованные стеклянные люди похитят своих жертв, застрявших во времени. В этой серии Питер Капальди в последний раз выступит в образе главного героя. Также зрители одними из первых увидят дебютное появление тринадцатого Доктора, роль которого исполнит актриса Джоди Уиттакер. Также гостям показа продемонстрируют бонусные материалы. Картина будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Со стоимостью и количеством оставшихся мест можно ознакомиться на официальном сайте кинотеатра.

Инициатор и куратор проекта Дмитрий Далингер отметил, что тем, кто не знаком с британским сериалом ранее, посыл фильма «Дважды во времени» может быть непонятен, поэтому «новичкам», которые готовятся прийти на киносеанс, желательно ознакомиться хотя бы с последним сезоном нового «Доктора Кто».

Также «Хувиане» (так называют поклонников сериала, от англ. Doctor Who – Whovians) смогут вспомнить и другие рождественские выпуски «Доктора Кто»: в необычной библиотеке «Зеленая Лампа» стартует ночной показ предыдущих праздничных эпизодов прошлых лет в ночь с 22 на 23 декабря, с 21:00 до 09:00 (цена билета– 200 рублей). Организаторы ночного показа обещают волшебную атмосферу, чай с печеньем, новые впечатления и знакомства.

Тэги/темы: