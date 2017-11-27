Университеты и бизнес обсудят в Томске, как совместно трансформировать экономику региона

27 ноября 2017 / Томский Обзор

В четверг, 30 ноября, в рамках II Форума университетских городов и реализации Концепции «ИНО Томск» состоится экспертная дискуссия «Университеты и бизнес: как трансформировать экономику региона» с участием российских и международных экспертов.

Как сообщают организаторы, новый период экономического роста устойчиво связывают с новой исследовательской политикой и повышенной приоритетностью научно-технологического развития. При этом, не только университеты, но и технологические компании в XX веке «отстояли» в обществе роль производителя новых знаний. На протяжении последних 30 лет обсуждается повышение участия университетов в развитии региональной экономики в формате освоения им так называемой третьей роли. На дискуссии эксперты из США, Чехии, Великобритании и России представят опыт трансформации университетов в центры притяжения инвестиций и технологического бизнеса и реализации совместных инициатив, приводящих к повышению конкурентоспособности региональной экономики.

В дискуссии примут участие Екатерина Булычева, эксперт в сфере о образования и промышленной политики (Россия), Чуньян Чжоу, профессор, директор Международного института тройной спирали, Пало Альто (США); По Ян, доцент кафедры экономики образования и управления, Высшая педагогическая школа, Пекинский университет (Китай), Хуан Д. Роджерс, профессор общественной политики, факультет общественной политики, Технологический институт Джорджии (США); Ян Словак, глава Департамента математики и статистики, Масариков университет (Чехия). Также свои версии совместного развития региональной экономики представят начальник отдела инновационных проектов Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Хафизов, директор по инновационному развитию АО «ЭлеСи» Максим Костарев и другие.

К участию в экспертной дискуссии приглашаются представители томского инновационного бизнеса, университетов и научных организаций. Мероприятие пройдет с 15:30 до 17:30 в Большом конференц-зале Научной библиотеки Национального исследовательского Томского государственного университета.

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