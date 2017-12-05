Инновационные компании и научные организации Томска приглашаются на лекцию ключевого исследователя

5 декабря 2017 / Томский Обзор

В пятницу, 8 декабря, с 18:00 до 21:00 в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж) состоится анонсирующее мероприятие Школы ключевых исследователей.

В рамках мероприятия с открытой лекцией на тему «Математические алгоритмы искусственного интеллекта в биомедицине» выступит Дмитрий Владимирович Дылов, доцент Сколковского института науки и технологий, эксперт в области оптики, биоинженерии, и анализа биоинформации, автор более 30 научных статей, 15 международных патентов.

Директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Сергеевна Липецкая представит образовательную программу Школы и план ее реализации в 2018 году, а также роль ключевых исследователей в международной практике и профили их компетенций.

В мировой практике роль ключевых исследователей заключается в руководстве научными проектами, управлением НИР и НИОКР в исследовательских организациях. Данные сотрудники не только определяют содержание и стратегию исследования, формируют исследовательскую команду и распределяют работы внутри нее, организуют финансирования НИОКР, но и несут персональную ответственность за результаты работы, соблюдение сроков выполнения и полноту отчетности по проекту.

К участию в мероприятии приглашаются аспиранты и молодые ученые томских университетов, научных организаций до 39 лет по следующим направлениям: физика, химия, математика, биология и биомедицина, информационные технологии, в частности, науки о данных (data science). Кроме того, участникам необходимо иметь опыт реализации научных проектов с государственным финансированием.

Организаторами мероприятия Администрация Томской области, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и Томский государственный университет.

Экспертами Школы выступят лидеры науки — ведущие иностранные и российские ученые. Система тренингов, образовательных мероприятий и конкурсов Школы будет нацелена на развитие человеческого капитала российской науки.

Регистрация на мероприятие обязательная по ссылке.

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