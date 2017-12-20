Возможный запрет на проведение публичных мероприятий на Ново-Соборной коснется только политических акций - мэр Томска

20 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Ново-Соборная площадь в Томске, где проводится большинство городских праздников, а также Сквер студенческих отрядов не должны быть площадками для политических акций, считает мэр города Иван Кляйн.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующее заявление он сделал, комментируя внесение гордумой Томска в областной парламент законодательной инициативы о запрете проведения публичных мероприятий на Ново-Соборной площади и Сквера студенческих отрядов у Дворца зрелищ и спорта.

«Мы обустраивали эти пространства, напрягали бизнес, чтобы они работало на людей, чтобы они могли отдохнуть. И во что это превращается? То НОД (Национально освободительное движение — прим.ред.) встанет, то еще кто-то. Мы не против этого, но мы просим, чтобы они делали в другом месте», — сказал Иван Кляйн.

Он отметил, что он не против проведения политических мероприятий в Томске, но просит активистов выбирать площадки, не предназначенные для отдыха томичей.

«У меня управление культуры каждые выходные делает культурные программы на Ново-Соборной площади», — подчеркнул Иван Кляйн.

Он добавил, что решение о запрете должна принимать областная дума, и «если коллеги посчитают, что это (запрет — прим.ред.) — неправильно, то они не примут закон».

Как сообщалось, в проект плана законотворческой деятельности Законодательной думы Томской области на первый квартал 2018 года включили инициативу думы Томска о запрете проведения публичных мероприятий на Ново-Соборной площади. Запрет коснется и Сквера студенческих отрядов, который находится у Дворца зрелищ и спорта, там также проводились политические и общественные акции.

Ново-Соборная площадь в Томске начала формироваться в 30-е годы XIX века, свое первое и нынешнее название она получила в 1878 году в связи с возведением там Троицкого кафедрального собора, являющегося копией Храма Христа Спасителя в Москве. В 1917 году площадь переименовали в площадь Свободы, а в 1920 году — в площадь Революции. В 1934 году Троицкий собор был разрушен, а в 1935 году вдоль проспекта Ленина были сооружены трибуны и воздвигнут памятник Владимиру Ленину. В мае 1997 года площади было возвращено название Ново-Соборная. Летом 2017 года на площади реконструировали фонтан, установили сцену в виде полусферы, а также перестелили тротуар.

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