В Томской области открыли еще три ледовые переправы

20 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне в Томской области для движения транспорта открылись еще три ледовые переправы через Обь, сообщает пресс-служба обладминистрации. .

Две переправы введены у города Колпашево (по 1,1 километра каждая) под максимальную транспортную нагрузку в две тонны и одна у села Могочино (720 метров) под максимальную нагрузку в три тонны.

В Тегульдетском районе для движения автотранспорта общей массой не более двух тонн заработали ледовые переправы через реку Чулым (312 метра) у села Центрополигон на автодороге Куяновская Гарь – Центрополигон и в Чаинском районе — через реку Чая (80 метров) у села Гришкино на автотрассе Подгорное – Игнашкино.

Еще по трем зимним переправам увеличена максимально допустимая нагрузка. На переправе через реку Полой на дороге Парабель – Нарым – Луговское она возросла до четырех тонн, а через реки Парабель на автотрассе Парабель – Новиково – Кедровый и Чая у села Подгорное — до пяти тонн.

В зимний период дорожники ежегодно организуют 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью 10,9 километра. Протяженность автозимников региона составляет более 460 км.

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