В следующем году в центре Томска отремонтируют деревянный дом-памятник

20 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Памятник федерального значения - жилой дом И.С.Семеновой (пр.Ленина, 56) отремонтируют в следующем году. Средства на работы заложены в бюджете Томска, сообщил мэр города Иван Кляйн на прошедшей пресс-конференции, посвященной подведению итогов года.

По его словам, на ремонт дома городские власти направят 24 млн рублей. Также планируется привлечь средства из областного и федерального бюджета.

Градоначальник также выразил надежду, что в привлечении федеральных средств городу поможет сенатор Виктор Кресс, который был назначен руководителем партийного проекта «Историческое наследие России»

Дом жилой И.С.Семеновой (пр. Ленина, 56 и ул. Трифонова, 26) построен в 1900 году. Здание представляет собой двухэтажную деревянную постройку на каменном полуподвальном этаже. Последний сложен из кирпича и оштукатурен. Здание было признано памятником архитектуры федерального значения в 1974 году.

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