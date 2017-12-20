Tele2 запустила в салонах связи новые сервисы

20 декабря 2017 / Томский Обзор

Tele2 расширила сеть фирменной дистрибуции и запустил в салонах связи новые сервисы. В магазинах оператора теперь можно воспользоваться рядом удобных услуг, выходящих за рамки мобильной связи, отмечают в пресс-службе компании.

Так, в Томской области сейчас работают 20 салонов и 17 мобильных модулей обслуживания клиентов Tele2. В декабре планируется открытие мобильного модуля на новом рынке «Нахимовский», а также салона связи в партнерстве с сетью «Barbarista Coffee». В нем можно не только подключиться или получить консультацию по продуктам Tele2, но и купить горячий кофе.

Чаще всего томичи обращаются в салоны связи для замены SIM-карты. Доля таких обращений в общем объеме превышает 50%. Массовая замена старых SIM-карт на новые с поддержкой сетей LTE связана с запуском в августе сети 4G в регионе. Проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G, можно и без визита в салон, с помощью простой команды *156# и клавиша вызова. Другие популярные причины обращений — восстановление PIN и PUK кодов, уточнение информации о тарифах и услугах, перенос номера другого оператора в сеть Tele2.

С начала года Tele2 расширила перечень услуг в фирменной рознице. Среди новых предложений — сервис по доставке заказов AliExpress, постаматы, цифровые витрины, страхование мобильных устройств, а также возможность автоматизированной установки и настройки популярных приложений «Яндекса». Также был запущен проект «Цифровая витрина Tele2». С помощью электронных витрин клиенты могут выбрать номер из 10 000 вариантов, а также заказать с доставкой на дом смартфон или роутер, которого нет в наличии в салоне.

Всего с начала года количество новых салонов в регионах Сибири увеличилось на 8%. Для клиентов работают более 300 объектов фирменной розницы. Лидером по приросту стала Кемеровская область, где Tele2 открыла девять новых салонов и четыре супермаркета мобильной связи на месте мобильных модулей в крупных торговых центрах.

«Качество — одна из главных ценностей нашей компании. Развивая фирменную розницу, мы ориентировались на повышение ее качества: открыли салоны связи на месте небольших модулей, перенесли часть салонов в более удобные для клиентов места, расширили ассортимент смартфонов и запустили ряд услуг, выходящих за пределы телеком-отрасли. Уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в салонах Tele2 стабильно растет. Так, в 89% наших клиентов решили возникший вопрос при первом обращении в салон. 88,6% посетителей салонов оценили обслуживание на «отлично», — говорит Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

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