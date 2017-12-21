В Томске разработали облачный сервис для документооборота лабораторий промбезопасности

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2017 // Фото: Lab365.ru

В Томске создали онлайн-платформу Lab365.ru для автоматизации документооборота испытательных лабораторий неразрушающего контроля и независимых органов по аттестации персонала. Стартап получил инвестиции Фонда развития интернет-инициатив и поддержку фонда Бортника.

Проект разрабатывается на протяжении двух лет, в его создание было вложено собственных средств около 3 млн рублей. Платформа предлагает автоматизировать создание и управление документацией ЛНК (лабораторий неразрушающего контраля) и НОАП (независимых органов по аттестации персонала): от регистрации лаборатории и аттестации специалистов до выдачи удостоверений, заключений и генерации отчетов

На данный момент на Lab365.ru работают два онлайн-сервиса. Один из них, для лабораторий неразрушающего контроля, включает подготовку документов, прохождение проверок и переаттестаций, ведение реестра оборудования, специалистов и контроль поверок. Второй сервис для независимых органов по аттестации персонала позволяет проводить автоматизированный прием заявок, проведение экзаменов и генерацию протоколов, формирование удостоверений.

«Изначально проект делали за свои деньги. Когда были готовы первые версии, мы вышли на лаборатории и поняли, что необходима еще куча разработок, тогда и решили обратиться за помощью в фонды», — рассказал один из создателей стартапа Руслан Фатиханов.

Так проект получил инестиции ФРИИ и поддержку фонда Бортника — в общей сложности еще 4,1 млн рублей, а также помощь в обучении специалистов и выходе на рынки. Накануне стартап представили на DemoDay, где разработчики представили достижения проекта за три месяца акселерации в Фонде развития интернет-инициатив.

«Сейчас разработка измеряется во вложенных человекочасах — 4,5 тыс. в среднем. Исходя из того, что уже потрачено и что просит рынок, нужно еще тысяч 30, то есть в шесть раз больше», — отметил Руслан Фатиханов.

Разработчики также планируют получить поддержку от властей Томской области, чтобы ускорить развитие проекта. В частности, под эти цели создается альянс, в который помимо Lab365 войдут до 7 томских IT-компаний, в том числе SibEDGE, «Контек-Софт» и «Студия 15».

«Промышленность огромная, мы в ней оцифровываем только часть — безопасность, и в этой безопасности мы автоматизируем пока только лаборатории, которых в стране около 30 тысяч. Другие цепочки в промышленности автоматизируют иные компании. Они тоже есть в Томске, мы с ними кооперируемся. Но мы фокусируемся не на производстве железа или станков ЧПУ, а создаем альянс именно по облачным решениям», — отметил Руслан Фатиханов, добавив, что у проекта есть все шансы стать сервисом федерального масштаба.

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