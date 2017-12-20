«Партнеры по радости» поздравят маленьких пациентов томских больниц с Новым годом

Команда АНО «Партнеры по радости» в рамках социальной акции «Новый год в больнице никто не отменял» проведет утренники и подарят развивающие и творческие наборы детям, находящимся на лечении.

Как сообщают в организации, волонтеры сделают традиционные визиты Деда Мороза и Снегурочки в семьи, где воспитывается дети с особенностями развития передадут подарки для воспитанников «Дома ребенка» Уже в январе 2018 в Северске пройдет ряд игровых и творческих для воспитанников реабилитационного центра.

«Декабрь для нашей организации всегда очень насыщенный месяц: мы провели Декаду особенных детей и пригасили их на флористический мастер-класс в «Зеленую мама», сделали 11 выходов больничных клоунов и провели более 10 творческих мастер-классов, активно учувствовали в мероприятиях по привлечению и обучению волонтеров, и развитию волонтёрского движения в Томской области. Проведение предновогодней социальной акции стало доброй традицией, мы готовим 5 новогодних утренников в детских больницах, это будет уже седьмой новый год за время работы АНО «Партнеры по радости», когда сказочные персонажи, а также Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к маленьким пациентам и создадут праздничную атмосферу», — отмечает директор АНО «Партнеры по радости» Наталья Шимина.

Мероприятия пройдут в 11 детских медицинских учреждениях:

детское отделение НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111а);

детское отделение НИИ генетики (Московский тракт, 4);

Областная детская больница (ул. Карла Маркса, 44);

Детская городская больница № 1 (Московский тракт, 3);

Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. Олега Кошевого, 72);

ОГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, (ЗАТО Северск» ул. Транспортная, 90);

ОГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики» (г. Томск, ул. Карла Маркса, 52);

МЛПУ «Специализированный дом ребенка»(г. Томск, ул. Вершинина, 40);

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» (ул. Льва Толстого, 47).

Напомним, что АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 20 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

Тэги/темы: