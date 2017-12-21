В Томске создают радиометки, которые помогут слабовидящим ориентироваться в городе

21 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Студенты кафедры управления инновациями Томского университета систем управления и радиоэлектроники в сотрудничестве с ООО «Импульс инноваций» разрабатывают метки и технологию их считывания, чтобы помочь незрячим людям ориентироваться в городском пространстве.

Как сообщает региональный инновационный портал, в основе разработки — технология RFID: способ автоматической идентификации объектов, когда посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах, или RFID-метках. По замыслу разработчиков, радиометки можно разместить на социальных учреждениях, магазинах, транспорте, пешеходных переходах, аптеках. Распознавать их будет специальный приемник, который в голосовом режиме сообщит человеку сигнал о том, какой именно объект находится перед или рядом.

«Каждой метке будет присвоен номер. Разместили мы ее, например, на автобусе. Слепой человек стоит на остановке. У него в кармане простой приёмо-передатчик с наушником, который постоянно излучает сигнал — один в три секунды. Метка услышит сигнал и передаст свой номер, приемник распознает его и сообщит через аудио человеку, что это, например, автобус номер шестнадцать», — объясняет автор проекта, аспирант ТУСУРа Николай Пляскин.

Каждая метка будет полностью автономной. Команда проекта разрабатывает специальный источник питания, который будет вторично использовать электромагнитные волны из окружающего пространства, — подключать систему в сеть для электропитания не понадобится.

«Идея не настолько фантастическая, как может показаться. Если вспомнить старые колонки, то, если к ним приложить ухо, можно услышать, как они «поют», ни к чему не подключенные. Сотовая связь, телевизионные и радиостанции излучают энергию большой мощности. Не все излучение принимается, часть энергии рассеивается, и ее можно использовать. У нас антенны будут иметь хороший коэффициент усиления, чтобы получать достаточное количество энергии для питания метки. Разработанный источник станет отдельным продуктом и может использоваться для других приборов — телефонов, к примеру», — говорит Николай Пляскин.

Разработка ведется более полугода, сейчас проект находится на стадии НИОКР — молодые ученые дорабатывают прототип. Испытания они планируется начать самостоятельно, а затем привлечь специалистов, чтобы выявить недостатки в процессе использования системы. Кроме того, разработчики хотят обратиться к властям с просьбой рассмотреть возможность профинансировать размещение меток на городских объектах за счет бюджета. Стоимость одной метки составляет около тысячи рублей.

«Мы предполагаем, что в обществе слепых или социальных учреждениях будут созданы специальные места, где люди смогут бесконтактно обновлять базу данных по меткам», — добавил Николай Пляскин.

Он также уточнил, что в пользовании комплекс будет очень простым: кнопки «включить» и «выключить», наушник и время от времени — обновление базы данных. Стоить приемник будет примерно две тысячи рублей.

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