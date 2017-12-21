В преддверии новогодних праздников томский автовокзал запустил дополнительные рейсы

21 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томский автовокзал запускает дополнительные рейсы по нескольким направлениям в преддверии Нового года.

Так, 30 декабря томичи смогут доехать до Усть-Каменогорска в 17:40 и до Павлодара в 17.30. Помимо этого, 30 числа рейс будет запущен и в Кузбасс по маршруту Томск — Новокузнецк — Междуреченск и Красноярск в 20:20, причем тариф на этот рейс будет повышен на 15 %. Также в продаже имеются билеты до Семипалатинска, правда поездка перенесена с 31.12 на 30.12 (кроме того, имеется дополнительный рейс на 15.40).

Руководство вокзала отмечает, что цены на некоторые билеты могут быть повышены. Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте автовокзала.

Стоит отметить, что по сообщению Гисметео, 30 декабря температура в Томске будет от -10 до -14°С, а, следовательно, вероятность того, что рейсы могут отменить, мала.

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