На следующей неделе в Томске откроется увеличенный Университетсткий каток

21 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Во вторник, 26 декабря, в Томске на Мавклюкеевском озере откроется Университетский каток. В этом году его площадь увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 9 тыс. кв. метров (длина 200 метров, ширина 45 метров), сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

«В этом году мы также расширили площадь пункта проката коньков в два раза, поставили дополнительное утепление, чтобы томичам было комфортнее», – рассказал заместитель заведующего студенческим жилым комплексом «Парус» Александр Шутеев.

Для томичей вновь будет обустроена особая зона с ледяной горкой и установлена семиметровая искусственная ель. Будет предусмотрена и продажа горячих напитков. Спонсорскую помощь университетскому катку решил оказать «Мегафон» – по его инициативе на озере будут установлены три прожектора с круговой инсталляцией.

Открытие в 16.00.

Часы работы Университетского катка: с 16.00 до 22.00 в будние дни, с 12.00 до 23.00 в праздничные и выходные. Стоимость проката коньков: 100 руб./час, со своими коньками вход бесплатный.

Напомним, что по итогам городского конкурса «Зимний Томск» в 2016 году Университетский каток стал победителем в номинации «Лучшая инициатива», в 2017 году занял второе место. В 2018 каток также участвует в этом конкурсе.

Университетский каток на Мавлюкеевском озере начал работать три года назад. Это один из самых больших катков Сибирского федерального округа на естественном водоеме.

В 26 декабря в 16.00 откроется Университетский каток на Мавлюкеевском озере. Он был организован по инициативе ТГУ и является одним из самых больших в Сибири. Его площадь увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 9 тыс. кв. м (длина 200 м, ширина 45 м).

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